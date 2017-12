PM que estava indo ttranbalhar detém ladrão e recupera objetos do furto

O ladrão havia invadido a casa de uma jovem e estava levando uma bicicleta e uma sacola com uma panela da vítima.

Na sexta-feira (1°), foi solicitado o apoio de uma equipe de Rádio Patrulha, para dar apoio ao policial que estava a caminho do trabalho quando se deparou com uma tentativa de furto em andamento, nas proximidades da rua Oriental em Corumbá.

O policial relatou que trafegava em direção ao 6º Batalhão PM, quando percebeu que uma jovem pedia ajuda a populares, então se aproximou do local se identificou como policial e perguntou o que acontecia.

A mulher (21), nervosa, explicou que estava no quarto de sua residência quando ouviu barulhos na cozinha e os latidos insistentes de seu cachorro, quando olhou pela janela viu um indivíduo saindo no corredor em posse de sua bicicleta e uma sacola com uma panela.

A vítima então, saiu atrás do indivíduo e gritando por ajuda a populares, momento este em que o policial estaria passando e viu todo o desespero da vítima. A moça apontou quem era e a direção em que o autor seguia, onde o mesmo abandonou a bicicleta na fuga.

Porém, o policial logrou êxito em capturar o autor que fugia ainda pela rua Oriental, sendo solicitado apoio de uma guarnição para a condução do infrator até a delegacia de polícia para providências.

O autor foi entregue na delegacia sem alterações, bem como os objetos da vítima que foram recuperados.