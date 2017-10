PM realiza o lançamento do Projeto Patrulha Mirim em Amambai

O projeto, inicialmente, será aberto com 40 vagas

Na noite de ontem (27), ocorreu na Câmara Municipal, com a presença de várias autoridades e da comunidade amambaiense, o lançamento do Projeto Patrulha Mirim de Amambai.

O projeto, inicialmente, será aberto com 40 vagas e tem como objetivo geral proporcionar à criança e ao adolescente, a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários à vida sadia em sociedade, desenvolvendo hábitos que concorram para a colaboração com os propósitos da justiça, cidadania e bem estar da comunidade. E, principalmente, prepará-los e incentivá-los para formação de futuros profissionais, mostrando o quanto é importante o aprendizado neste momento de suas vidas.

As inscrições irão até o dia 31 Out 17 e o processo seletivo será no dia 11 Nov 17 (sábado).