PM recupera camionete furtada em Mato Grosso

Policiais Militares de Nioaque recuperaram na manhã de quarta-feira (19)uma camionete Toyota/Hilux ano 2016, apreenderam uma adolescente de 17 anos e um prenderam um jovem de 18 anos.

Uma empresa de rastreamento do estado de Mato Grosso informou à polícia que um veículo furtado na noite anterior estava em um bairro daquela local. A equipe da Polícia Militar de imediato iniciou as diligencias para localizar o veículo e o encontrou em frente a uma oficina.

No momento em que os policiais se aproximaram do local avistaram dois suspeitos, sendo que um tentou fugir, saltando por muros e residências, adentrando em uma mata. A outra suspeita, uma adolescente de 17 anos, foi abordada no local. A equipe de serviço realizou o cerco na mata e localizou e abordou o suspeito.

Ele relatou que foi contratado para entregar o veículo em Bela Vista e pelo serviço receberia o valor de R$ 3.000,00.Disse ainda que a adolescente é sua espos e que próximo a Nioaque sofreu um acidente, onde estourou os quatro pneus do veículo e, devido ao imprevisto tiveram que parar em uma mecânica.

Diante dos fatos, o autor e a adolescente infratora foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil, onde responderão pelo artigo 180 do Código penal (Receptação), o autor responderá também por resistência (art.329 do CP) e por Corrupção de Menor conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.