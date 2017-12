PM Rodoviária apreende 135 kg de Maconha em Ponta Porã

Policiais Militares da Base Operacional de Ponta Porã apreenderam na sexta-feira (08) 135 Kg de maconha.

Durante fiscalização na MS 164, rodovia que liga o município de Ponta Porã à Vista Alegre, os PM’s deram ordem de parada ao veículo GM Astra com placas de Campo Grande (MS), o condutor não obedeceu, seguindo em alta velocidade.

Foi necessário realizar acompanhamento tático, alcançando-o quilômetros a frente. O motorista conseguiu fugir na vegetação as margens da rodovia, seguindo rumo ignorado.

Ao efetuarem a vistoria no veículo foi localizado no interior do porta malas, 94 (noventa e quatro) tabletes de substância análoga a maconha. Após a pesagem totalizou-se 135(cento e trinta e cinco) Kg da droga.

O veículo e o entorpecente, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.