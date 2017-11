PMA aplicou R$ 884 mil em multas durante a pré-piracema

O número de pessoas autuadas aumentou em comparação com a operação anterior

Durante a operação pré-piracema, a Polícia Militar Ambientatal (PMA) aplicou R$ 884.650,00 multas referentes a todos os tipos de infrações ambientais, segundo o balanço das fiscalizações.

O número de pessoas autuadas aumentou em comparação com a operação anterior. Este ano, a PMA autuou 133 pessoas, em 2016, foram 88 autuadas.

Dessas 133 autuações, um total de 78 autuações foi por pesca ilegal, e na operação passada somente 41. Dos 78 autuados, 38 foram presos por pesca predatória contra 29 da operação passada. Nesta operação, 40 foram autuados administrativamente por falta de licença e 12 na operação passada. A pesca sem licença não é crime ambiental, somente infração administrativa.

Com relação aos petrechos de pesca proibidos foram apreendidas 36 redes de pesca e 51 na operação passada. Tarrafas foram 12 e 4 (quatro) na operação anterior; 687 anzóis de galho e 423 na anterior. Esses petrechos proibidos têm grande potencial de captura de pescado. Também foram apreendidos 23 motores de popa e 24 barcos.

Além da prevenção à pesca predatória, durante esta operação, a PMA também reforçou a fiscalização do tráfico de animais silvestres, pois, de agosto a dezembro é o período de reprodução dessa ave, que é a espécie mais traficada no Estado, a qual é sempre retirada filhote pelos traficantes. Uma pessoa foi presa com 34 filhotes de papagaios nesta operação.