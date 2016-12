PMA apreende fogos de artifícios comercializados ilegalmente em Corumbá

Depois de receber denúncias de comercialização ilegal de fogos de artifícios (produto perigoso), Policiais Militares de Corumbá foram até a rua Edu Rocha sexta-feira (23) e perceberam um veículo Ford Ranger parado em fila dupla e realizaram a abordagem. Na carroceria da camionete havia cinco caixas de fogos de artifícios, contendo 600 rojões de grande porte.

O proprietário do veículo e do material afirmou que comercializava o produto, porém, não possuía qualquer tipo de licença e nem nota fiscal do produto perigoso. Os fogos foram apreendidos. O infrator, de 27 anos, residente em Corumbá foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00.