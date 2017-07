PMA autua em R$ 15 mil dono de rinha de galos em Corumbá

A Polícia Militar Ambiental (PMA) autuou nesta sexta-feira (28.7) um homem de 54 anos, flagrado pela Polícia Civil na quinta-feira (27.7) criando galo de rinha. Na casa dele, além dos animais, foram encontrados objetos que comprovam que ali funcionava uma rinha. Os policiais militares ambientais de Corumbá foram acionados pela Polícia Civil, em razão de uma rinha de galos encontrada na residência de um homem preso pro tráfico de drogas. A PMA foi ao local e verificou a criação e manutenção de 76 animais domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus) em espaço inadequado. Eles eram mantidos confinados em gaiolas de madeira apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e 30 estavam com vários ferimentos graves, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. No local ainda foi encontrada arena que é utilizada para colocar os animais em briga, o que ratifica que no imóvel funcionava uma rinha. Os animais, caixas e os petrechos artificiais para briga foram apreendidos.

O infrator, de 54 anos, residente no local, foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os animais e materiais apreendidos e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, além do tráfico de drogas. Ele só foi autuado administrativamente pela PMA, depois que foi feita a verificação das condições dos animais apreendidos, trabalho realizado nesta sexta-feira.