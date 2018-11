Fazendeiro ainda responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção

Policiais Militares Ambientais de Bela Vista realizaram fiscalização ambiental no município e autuaram nesta segunda-feria (26), um fazendeiro por extração irregular de madeira nativa.

A PMA constatou na fiscalização com o uso de drone em uma fazenda, o corte de 30 árvores de diversas espécies para ampliação da área de pastagem. Alguns galhos da madeira retirados ainda estavam no local. As atividades foram paralisadas.

O infrator de 54 anos mora em Jardim, ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 9 mil pela infração de corte de árvores nativas sem autorização ambiental. O fazendeiro ainda responderá por crime ambiental de exploração ilegal de madeira, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.