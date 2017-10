PMA e 9º Batalhão fecham rinha de galos e autuam 21 infratores

Policiais Militares Ambientais e do 9º Batalhão de Campo Grande fecharam no sábado (28) uma rinha de galos no bairro jardim Veraneio, na Capital. No momento da chegada dos policiais, várias pessoas fugiram, porém, 21 foram detidas. Alguns veículos, dos quais não foram encontrados os proprietários foram catalogados como suspeitos e, se os proprietários forem identificados como participantes da rinha, também serão responsabilizados.

A PMA verificou no local a prática de rinha e foram apreendidos 60 galos domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus). Ainda foram apreendidas esporas artificiais, remédios, seringas, capas para transporte dos galos, duas arenas (rebolo) – onde eram colocadas as aves para brigar, várias esporas e biqueiras artificiais e 90 gaiolas, onde eram mantidos as aves. As gaiolas de madeira são apertadas com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada, o que, por si só, caracteriza maus-tratos.

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego das aves em rinhas.

Os 21 infratores são de Campo Grande e foram conduzidos à delegacia pela Polícia Civil e responderão por crime ambiental de maus-tratos a animais. A PMA confeccionou autos de infração e aplicou multa de R$ 30 mil contra cada infrator, somando um total de R$ 630 mil em multas.

Os galos e as gaiolas ficaram sob a responsabilidade do proprietário da rinha, devido à falta de local adequado para serem levados. O fiel depositário precisa manter tudo como está, sob pena de prisão.