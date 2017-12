PMA encontra Anta sacrificada na beira da estrada

Na madrugada dessa quarta-feira (6) a Polícia Militar Ambiental de Batayporã recebeu informações de Policiais Militares Rodoviários da base de Ivinhema, de que uma anta fora atropelada por um veículo marca Fiat Uno na BR 473, na altura do Km 49, próximo ao córrego baile entre os municípios de Taquarussu e Nova Andradina.

Como as informações indicavam que o animal estaria vivo, a PMA deslocou-se rapidamente até o local do acidente, porém, quando lá chegou, não havia mais ninguém no local e a anta havia sido sacrificada.

Acredita-se que alguém percebeu o bicho agonizante e o sacrificou, realizando um sangramento na parte do pescoço aparentemente com uma faca. Os Policiais removeram o animal do acostamento para evitar acidentes.