PMA multa dono de chácara em R$ 5 mil por desmatamento

Um homem de 35 anos foi autuado na tarde do último sábado por desmatamento em uma chácara localizada no município de Dois Irmãos do Buriti.

Os Policiais Militares Ambientais de Aquidauana localizaram a supressão de vegetação de matas ciliares do córrego Dois Irmãos. O proprietário rural desmatou a área de quase 0,5 hectare de vegetação protegida, sem autorização ambiental. Ele alegou que retirou a vegetação nativa para plantar árvores frutíferas. As atividades foram paralisadas.

O infrator recebeu infração administrativa e multa no valor de R$ 5.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Os policiais recomentaram o autor a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.