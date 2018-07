PMA multa empresa em mais de R$ 400 mil por poluição em rio

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) multou uma empresa terceirizada de tratamento de esgoto doméstico em R$ 432 mil por estar poluindo o rio Aquidauana, na cidade de Anastácio. A autuação aconteceu nesta quinta-feira (5), durante a fiscalização.

De acordo com informações da assessoria da PMA, os policiais verificaram que a empresa estava com a bomba de escoamento, que faz o devido tratamento do esgoto desligada durante três horas, sem motivo aparente. A quantidade estimada dos dejetos lançados diretamente no rio foi de 86.400 litros.

No momento em que os policiais chegaram, não se observou mortandade de peixes, porém se percebia nitidamente o esgoto no rio.

Diante dos danos ambientais do vazamento, a equipe autuou e aplicou a multa contra a empresa responsável pelo saneamento da cidade, pela contaminação do rio.