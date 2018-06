PMA prende dois homens carregando maconha

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (6), por policiais Militares Ambientais, em Coxim.

Durante fiscalização ambiental na região conhecida como Cachoeira do Sabão, às margens do rio Taquari, o condutor de uma motocicleta de 23 anos e o passageiro de 24, foram abordados e com eles encontrados três tabletes de maconha.

Os traficantes afirmaram aos policiais que havia mais drogas escondidas na mata. Os policiais foram ao local indicado e encontraram enterrados mais quatro tabletes de maconha que totalizaram 3,288 kg. A motocicleta também foi apreendida.

Os dois foram presos juntamente com o material apreendido e conduzidos à delegacia de Polícia Civil, pelo crime em flagrante de tráfico de drogas.