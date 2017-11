PMA prende e autua pedreiro em R$ 5,7 mil por pescar durante a piracema

Um pedreiro de 26 anos foi surpreendido por Policiais Militares Ambientais de Jardim, que realizavam fiscalização no rio Miranda, e foi preso e multado por pesca ilegal. A PMA recebeu informações de que um elemento estaria pescando durante o período de defeso (piracema) nas proximidades da foz do rio da Prata, no município de Bonito. A equipe foi ao local e manteve-se escondida na mata, quando presenciou um homem armando diversos anzóis de galho (petrechos proibidos).

Os policiais abordaram o infrator, John Lennon Rodrigues Lemes, no momento em que ele se preparava para pescar com garateia em processo de lambada (método proibido) e apreenderam com o infrator dois exemplares de peixe da espécie pintado, pesando 37 kg, que ele havia capturado com os anzóis de galho. Todos os anzóis que o pescador havia armado foram retirados do rio.

John Lennon, residente em Jardim recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o pescado apreendido, à delegacia da Polícia Civil de Bonito, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.740 pela PMA.