PMA prende homem de 52 anos por porte ilegal de arma

A arma e as munições estavam escondidas embaixo do banco do carro

Um homem de 52 anos foi preso nesta quinta-feira (28), por porte ilegal de arma e munições no assentamento Casa verde em Nova Andradina.

Durante fiscalização na região, Policiais Militares Ambientais de Batayporã encontraram um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com cinco munições, embaixo do banco do carro do infrator. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O assentado foi preso e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e saiu após pagar fiança. Caso seja condenado, ele poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.