PMA realiza Educação Ambiental para professores e alunos indígenas

Policiais Militares Ambientais de Miranda realizaram trabalhos de Educação Ambiental para alunos e professores da Escola Estadual Cacique Timóteo, da Reserva Indígena Cachoeirinha, e também para alunos de duas escolas da zona urbana de Miranda e Bodoquena. Os trabalhos aconteceram em comemoração à Semana do Meio Ambiente (5 a 9.6) e na aldeia foram atendidas 125 pessoas. Além de palestras, foram apresentados aos indígenas vídeos e depois realizadas discussões sobre vários temas relacionados à conservação ambiental.

Durante a semana, mais 405 alunos da escola Estanislau Bossay e 15 de Outubro, em Miranda e Bodoquena. Vários temas ambientais foram discutidos, especialmente, sobre os desafios à conservação do Pantanal.

Educação Ambiental – Prioridade para a PMA

Todas as 25 Subunidades da Polícia Militar Ambiental realizam Educação Ambiental. O Comando da PMA considera extremamente proveitoso este trabalho que reflete em toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais. O Comando acredita que, só por meio da Educação Ambiental, com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão e, as decisões deles, no futuro, serão mais planejadas.

Na verdade, quando se realiza Educação Ambiental, está se realizando a prevenção da prevenção. Ou seja, evita-se por meio da sensibilização, que essas crianças e adolescentes de hoje venham a delinquir, cometendo crimes e infrações, degradando o ambiente. Quando se prende ou se autua alguém por crime ou infração, o dano já foi causado e, muitas vezes, é irreversível. A prevenção é sempre mais importante do que a repressão, em especial nas questões ambientais.

Só por meio da Educação Ambiental as infrações e crimes ambientais diminuirão. A repressão sempre será necessária em virtude da ganância humana, mas com este trabalho, a necessidade de reprimir será sempre menor e consequentemente a geração atual e futura desfrutará de um meio ambiente equilibrado e melhor qualidade de vida.