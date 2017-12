PMA resgata pássaros de cativeiro e autua infrator

Na operação três gaiolas e as aves foram apreendidas

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã receberam informações na última sexta-feira (15), de que um homem matinha aves ilegalmente em cativeiro na cidade Nova Andradina.

Os policiais militares ambientais foram à residência do denunciado e encontrou gaiolas com quatro aves da espécie canário-da-terra (Sicalis flaveola brasilienses) e um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), sendo mantidas ilegalmente em cativeiro pelo infrator. Três gaiolas e as aves foram apreendidas.

O infrator, de 28 anos, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e responderá por crime ambiental.

Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.500,00. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.