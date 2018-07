PMA surpreende pescadores que usavam objetos de pesca ilegal

No início da tarde deste sábado (7), policiais militares ambientais realizavam fiscalização no rio Taquari, em uma região denominada Rebojo em Coxim, quando perceberam dois homens que pescavam com rede de pesca com petrecho proibido.

Durante abordagem, os infratores fugiram na mata à margem do rio, abandonando o petrecho ilegal. A equipe realizou buscas, porém, não conseguiu prender os criminosos.

A rede de pesca, que media 50 metros foi retirada do rio e alguns peixes que estavam vivos presos ao petrecho foram soltos. Os policiais continuarão em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso deste tipo de petrecho ilegal que tem alto poder de captura.

Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.