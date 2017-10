PMRE apreende mais de uma tonelada de maconha abandonada por traficante após fuga

No final da tarde de segunda feira (02) Agentes da Policia Militar Rodoviária Estadual, que realizavam fiscalização na MS 162, deram ordem de parada a um veículo, que este não obedeceu a ordem e saiu em fuga.

Os policiais começaram então a realizar acompanhamento tático e acompanharam o veículo por dois quilômetros, quando o motorista perdeu controle e saiu da Rodovia e colidiu com o barranco, neste momento o condutor deixou o carro e entrou em um matagal impossibilitando sua prisão.

Segundo informações do site Porã News no local foi constatado ser um veículo GM Cruze estava com placas falsas da cidade de Campo Grande, que após checagem foi descoberto que o veiculo era roubado e as placas originais eram de Guapó-GO.

No seu interior do carro continham 1.104 tabletes de maconha que após pesados totalizou 1.226 quilos da droga. O veículo e droga foram encaminhados ao DP da Policia Civil da cidade de Sidrolândia para os procedimentos cabíveis.