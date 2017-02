Uma jovem de 20 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira (2) após o um caminhão baú em que seguia junto com o marido de 24 anos, capotar na BR.262, em Corumbá. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do município, onde segue em observação.

De acordo com a Folha MS, o acidente aconteceu por volta das 9h40, próximo ao Sindicato Rural. Conforme relato do motorista, que seguia de Campo Grande a Corumbá, acabou perdendo a direção do caminhão baú, após o pneu ter estourado, vindo a capotar o veículo no acostamento, parando de pé.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por funcionários de uma empresa. Ao chegar no local, os agentes depararam com a mulher bastante nervosa, reclamando de dores do joelho esquerdo. Ambos usavam cinto de segurança.

Já o motorista saiu iledo do acidente e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).