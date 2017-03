Polícia aguarda laudos para concluir inquérito de agressão em lava-jato

Mais de um mês depois da agressão com uma mangueira de compressor de ar que resultou na morte do adolescente Wesner Moreira da Silva, 17 anos, o delegado titular da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCA), Paulo Sérgio Lauretto, afirmou nesta terça-feira (7) que aguarda laudos para concluir o inquérito.

De acordo com o delegado não há previsão para a conclusão da investigação, já que depende de informações complementares que foram solicitadas. Dentre os laudos solicitados estão o laudo médico do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) e o lauda da criminalística.

Relembre o caso

Wesner foi internado as pressas no dia 3 de fevereiro após o patrão e um colega de trabalho fazerem uma “brincadeira” com uma mangueira de compressor de ar, que atingiu o ânus e acabou entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

O caso chocou a Capital, já que os suspeitos Thiago Giovani Demarco Sena e Willian Larrea trabalhavam com o jovem no lava-jato. A situação que foi tratada por eles como uma brincadeira, virou caso de polícia.

O adolescente ficou onze dias internado na Santa Casa de Campo Grande, mas morreu na tarde do dia 14 de fevereiro. De acordo com a assessoria do hospital, a causa da morte foi choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguido de uma parada cardiorrespiratória. Os médicos ainda tentaram reanimá-lo durante 45 minutos, mas o adolescente não resistiu.