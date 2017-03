A Polícia Civil de Aquidauana aguarda o anuncio oficial do fim das buscas da menina Laura de Freitas, de 11 anos, para dar inicio ás investigações sobre o caso. A vítima desapareceu nas águas do rio que carrega o nome do município, no último dia 17, enquanto passeava de bote com o padrasto.

De acordo com o site O Pantaneiro, o delegado Eder Oliveira Moraes, titular da 1º DP, trabalha com as seguintes possibilidades: se o corpo da menina for localizado, será instaurado inquérito de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Caso se o corpo não for encontrado, o caso será conduzido como desaparecimento. "Por este motivo esperamos que os socorristas terminem oficialmente as buscas, para começarmos nosso trabalho", pontuou.

O delegado alertou que já ouviu várias histórias diferentes ligadas ao fato. Segundo ele, uma das teorias é que o padrasto pode ter empurrado a garota no rio. De acordo com Eder, não é o momento de fazer falsas suposições.

Equipes do Corpo de Bombeiros com apoio da Marinha do Brasil informou os familiares que os trabalhos de buscas devem ser encerrados no final do dia.