João Valdecir Batista de 42 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (17), transportando 2 toneladas de maconha, escondidas no meio de um carregamento de soja, na BR-163, em Caarapó. Interrogado, o condutor disse que receberia R$ 40 mil pelo serviço.

De acordo com o site Dourados News, o suspeito pegou entorpecente em Ponta Porã e levaria até São Paulo (SP), porém acabou sendo abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A maconha foi encontrada embaixo da carga de soja. Com o motorista, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, que segundo ele seria usado como parte do pagamento do transporte.