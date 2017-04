Dois homens, foram detidos pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), neste domingo (9), transportando cigarros e brinquedos contrabandeados do Paraguai. O flagrante aconteceu na MS-164, em Ponta Porã.

Segundo o registro policial, a primeira apreensão aconteceu por volta das 13h30, quando os policiais deram sinal de parada ao condutor de um GM/ Astra, com placas de Brasília. No interior do veículo, foram localizados duas bolsas e uma caixa de brinquedos, todos sem a documentação fiscal. O condutor, Estanlei da Silva, morador de Brasília (DF), foi detido em flagrante.

Segunda apreensão aconteceu na mesma rodovia, quando um VW/ Gol, com placas de Campo Grande, foi abordado pelos policiais. O condutor, Marcos Gonçalves Frete, morador de Sanga Puitã, Distrito de Ponta Porã, relatou que não tinha a documentação dos vinte cinco maços de cigarros. O motorista foi levado a Delegacia de Polícia Civil para registro do caso.

Após a computação do crime, os veículos e os condutores foram liberados. As mercadorias permanecem aguardando agendamento para ser entregue a Polícia Federal local.