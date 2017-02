Flagrante aconteceu em Gurupi (TO). Essa foi a maior apreensão de drogas no Estado

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Tocantins apreendeu na tarde desta quarta-feira (01) um caminhão com placas de Campo Grande, carregado com mais de duas toneladas de maconha, em Gurupi (TO). Segundo a polícia, o motorista fugiu do veículo no momento da abordagem. Essa foi a maior apreensão de drogas da PRF no Estado.

A abordagem aconteceu na BR-153. Em vistoria na carroceria do veículo, os policiais localizaram 2.240 kg da droga escondidos dentro de sacos, coberta por uma lona.

De acordo com a TV Anhanguera, os agentes pararam o caminhão porque um policial desconfiou da altura da carga. Um dos agentes começou fazer a medição da carga, quando sentiu o cheiro da maconha, momento que o motorista correu para um matagal as margens da rodovia.

As polícias Militar, Civil e a PRF realizaram buscas pelo homem, que não teve o nome divulgado.

Segundo a PRF, a droga foi encaminhada para Palmas (TO) com escolta do Grupo de Operações Especiais. Isso porque na região existem possibilidades de criminosos tentarem resgatar a droga.