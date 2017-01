Condutor do veículo fugiu durante a abordagem

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam neste domingo (15), cigarros contrabandeados do Paraguai, num veículo de passeio, na BR-267, em Bataguassu. O condutor do veículo fugiu e até o momento não foi identificado.

Flagrante aconteceu no km 16, quando os policiais avistaram um GM/Classic, com placas de Joaquim da Barra (SP), e deram sinal de parada ao condutor. Deparando com os policiais na pista, o motorista acelerou o automóvel, abandonando quilômetros à frente.

O suspeito desceu do carro e fugiu por uma mata as margens da rodovia. Em vistoria ao carro, os policiais encontraram 800 pacotes de cigarros.

O automóvel foi apreendido juntamente com a mercadoria, onde foram levados até a Receita Federal.