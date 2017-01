Polícia apreende duas toneladas de maconha e armas em aldeia

As policias Civil e Militar do Estado do Maranhão apreenderam na manhã esta quinta-feira (12), mais de duas toneladas de maconha, armas e carros de luxos e prenderam sete pessoas, entre eles o cacíque da aldeia Felipe Boner, localizada no município de Jenipapo dos Vieiras, em São Luís (MA). Todo o material foi encaminhado para a 15º Delegacia, onde os acusados ficarão presos no aguardo da justiça.

Segundo o G1, as policiais informaram que a operação durou quatro meses de investigações, que levantou informações sobre o tráfico de drogas, crimes de receptação de veículos roubados, organização criminosa, corrupção de menores na cidade, especialmente na Aldeia indígena.

Diante das informações, ocorreram mandados de buscas e apreensão na aldeia, inclusive na casa do cacique Darlan Guajajara de Souza, de 36 anos. A Polícia divulgou que o líder indígena é também suspeito de ser o líder “de todos esses ilícitos ocorridos da aldeia”.

Além do cacique, foram presas em flagrante outras seis pessoas que frequentam a aldeia. Jacilene Guajajara de Sousa, Licinha Carvalho Guajajara de Sousa, Laide Carvalho Guajajara de Sousa, Erivan de Sousa Carvalho Guajajara, Ezequiel Carlos Atanazio Guajajara e Elizaldo de Sousa Carvalho Guajajara. A Polícia Civil informou que todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Foram 2.300 kg de maconha apreendidas. Também foram apresentados na delegacia três veículos (entre as quais carros de luxos que eram usados pelo líder da aldeia indígena), cinco armas de fogo, duas prensas artesanais usadas no “tratamento” do entorpecente, balanças utilizadas nos crimes e demais objetos suspeitos.