A Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (20), 12 tabletes de maconha em um ponto de venda de drogas, no Loteamento Nova Serrana, em Campo Grande. A quantidade equivale a 8,16 kg.

De acordo com a ocorrência, os agentes foram até o local após uma denúncia anônima e, ao chegarem, encontraram uma mochila no fundo do quintal, com oito tabletes. Os outros quatro estavam dentro da casa, cujo proprietário não foi encontrado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o material foi entregue.