Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha escondidas em vigas de concreto

Apreensão foi resultado de uma operação conjunta com as Delegacias de Ms e da Denarc do Estado do Paraná



Nesta terça-feira (4) policiais civis em uma operação conjunta com as Delegacias dos municípios de Eldorado, Naviraí, Amambaí e da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) do Estado do Paraná, prenderam Paulo Sergio de Matos Gomes Junior, de 24 anos e apreenderam 2.270 toneladas de droga.

De acordo com informações, um trabalho de integração entre as Policias Civis do Paraná e de Mato Grosso do Sul foi realizado e o suspeito de tráfico de drogas foi preso durante uma abordagem policial na cidade de Amambaí.

As investigações, coordenadas pela Denarc do Paraná, levaram os policiais até um caminhão guincho, com placas da cidade de Toledo (PR), que realizava o transporte das drogas escondidas em fundos falsos preparados em vigas de concreto para construção civil.

Os policiais se posicionaram nas rodovias que dão saída a cidade de Coronel Sapucaia/MS no intuito de abordar o caminhão quando estivesse retornando carregado. O caminhão guincho passou por uma das equipes Policiais que monitoravam a rodovia, sendo acompanhado até a cidade de Amambaí/MS, onde então foi realizada a abordagem.

O motorista afirmou que não tinha conhecimento do entorpecente e foi contratado para levar o material de Coronel Sapucaia (MS) a Dourados (MS). A droga apreendida totalizou 2.270 kg.