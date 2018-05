Polícia apreende meia tonelada de LSD na BR-158

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite desta sexta-feira (18) quase meia tonelada de maconha e selos de LSD, na rodovia BR-158, próximo à cidade de Paranaíba -- a 406 km de Campo Grande. O motorista levaria a droga para Minas Gerais.

Segundo o site Dourados News, a equipe PRF estava realizando rondas quando notaram que um veículo VW Voyage estava em alta velocidade . Ao aproximar do veículo para realizar a abordagem o motorista percebeu e acelerou empreendendo fuga, mas saltou do automóvel ainda em movimento, porém, foi preso enquanto corria pelo matagal.

No porta-malas havia vários tabletes de maconha, que somaram 488 quilos e 500 gramas O traficante disse que pegou a droga na Capital e iria levá-la para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde reside e que receberia o pagamento pelo transporte do entorpecente. Os policiais encontraram ainda, junto aos documentos pessoais do homem, uma cartela com 25 selos de LSD (ácido lisérgico).

O homem foi encaminhado para a Santa Casa de Paranaíba para atendimento médico. Após alta médica, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.