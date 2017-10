Polícia apresenta autor de assassinato na Capital

Na manhã desta terça-feira (17) foi apresentado na Segunda Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, Odair Nascimento de Andrade, de 26 anos. Ele é acusado de matar Reginaldo Rodrigues de Carvalho com um disparo de arma de fogo na cabeça, no bairro Jardim Campo Verde na Capital, no dia 7 de outubro.

Segundo informações policiais, o crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, após autor e vítima ingerirem bebida alcoólica. Os dois teriam se desentendido por causa de uma possível dívida de drogas da vítima e também porque Odair estaria se relacionando com a ex-mulher de Reginaldo.

Durante a discussão, Odair teria sacado um revolver calibre 38 e disparado contra Reginaldo, fugindo em seguida levando a arma do crime. Atingido na cabeça, a vítima morreu na hora.

O autor foi localizado após a polícia tomar ciência de que dias antes do crime, Odair teria sido preso em posse de uma motocicleta roubada. O autor tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, duas por homicídio doloso qualificado, sendo uma quando ainda era adolescente.