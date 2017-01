Todos os órgãos de segurança da Bélgica foram avisados sobre a possível chegada à Europa da arma conhecida como "iPhone Gun", uma pistola que aparenta ser o famoso celular da Apple, mas que, na realidade, é uma arma de calibre 9 milímetros.

O jornal belga "La Dernière Heure" indicou que as forças de segurança foram informadas sobre a possível entrada no país das armas fabricadas pela empresa americana Gun Runner Distributing, que custa US$ 395 nos Estados Unidos.

"Não encontramos nenhuma arma desse tipo no país", disse à Agência Efe um porta-voz da Polícia Federal da Bélgica, negando-se também a confirmar sobre a chegada da "iPhone Gun".

A venda da arma, que aparenta ser um telefone celular, está proibida na Bélgica, mas há maneiras de comprá-la de forma ilegal pela internet, de acordo com a imprensa local.

A empresa que produz a "iPhone Gun" no estado de Minnesota pede que os compradores se assegurem que a arma é legal no país em que residem. E afirma que a pistola é indetectável se não está aberta.

O nome oficial do produto é "Ideal Conceal" (que pode ser traduzido por "dissimulação ideal"). O fabricante anuncia que as "iPhone Guns" serão vendidas a partir do primeiro trimestre deste ano só para quem possuir porte de armas.