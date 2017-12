Polícia Civil apreende dois adolescentes acusados de estuprar menina de 13 anos

No início da madrugada deste sábado (9) dois adolescentes de 16 anos, moradores no jardim Esplanada, na região do Guaicurus, na periferia de Dourados, foram apreendidos acusados do estupro de uma menina de 13 anos, moradora no mesmo bairro.

Segundo informações da Polícia Civil, onde o caso foi registrado, a vítima estava em uma festa na companhia da mãe, quando saiu para buscar uma amiguinha, mas como estava demorando muito, a mãe foi procura-la e a encontrou desmaiada numa casa, após indicação de populares.

De acordo com informações do site Dourados News a mãe desesperada levou a menina para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde foi constatada a violência sexual pela equipe médico, que imediatamente acionou o Conselho Tutelar.

O Conselho Tutelar entrou em contato com a Polícia Civil, que se deslocou até o local do crime e após investigação deteve os adolescentes que foram encaminhados para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foram autuados em flagrante pelo estupro e em seguida transferidos para a Unei (Unidade Educacional de Internação).