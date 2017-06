Polícia Civil dá dicas à motoristas para prevenir assaltos

Com as ocorrências de assaltos a taxistas, motoristas de Uber ou até os particulares, a Polícia Civil divulgou na última quarta-feira (31), em seu site, cuidados para prevenir assaltos. De acordo com os policiais, é preciso agir preventivamente contra os bandidos, que costumam se passar por passageiros.

Fique atento

Esteja sempre em contato com a central passando informações de seu percurso e paradeiro, informando quantos passageiros você levará. Deixe as pessoas dentro do carro perceberem que você comunicou todos os detalhes, pois isso inibe qualquer ação de assaltantes.

Comunique-se com seus colegas de profissão periodicamente. Estabeleça códigos para informar situações de perigo.

Observe o passageiro. Por mais que o motorista deva atender com qualidade todo e qualquer passageiro, é preciso ter cautela, uma vez que existe um risco crescente de assaltos e agressões.

No caso de já estar com a viagem em curso, se houver qualquer movimento inadequado, é possível dizer que está com algum problema mecânico e parar em um local iluminado e com muitas pessoas.

Fique atento ao que acontece fora do seu veículo. Caso perceba alguém seguindo o seu automóvel, procure parar o quanto antes, mas em um lugar movimentado. Evite passar em locais de risco, tais como terrenos baldios, priorizando deixar seus passageiros também em lugares iluminados.

Não reaja em caso de assalto. Mantenha a calma, na medida do possível. Qualquer movimentação brusca pode ser o estopim para agressões e violência. Em geral, assaltantes ficam muito nervosos e podem agir por impulso, resultando em ferimentos graves ou até em morte.

Evite objetos de valor no carro

Ter um carro equipado e com total conforto facilita o dia a dia dos motoristas de Táxi e Uber. Entretanto, é necessário manter o mínimo de itens de valor em seu veículo, ou até mesmo apostar em modelos de carro menos visados. GPS, celulares e rádios sofisticados, relógio da última moda: tudo isso chama muito a atenção para assaltos e furtos.

Deixe claro que o carro é monitorado. Um aviso dentro do carro — pode ser um adesivo — indicando que o veículo é monitorado também costuma inibir ações de violência e assaltos. Além disso, ter um rastreamento ou seguro também é medida valiosa entre as dicas de segurança para motoristas de Uber e Táxi.

A Polícia Civil estará sempre presente para Servir e Proteger. Queremos ajudar você a se auto ajudar.