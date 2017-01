No início da manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil com apoio da Agetran fez a reconstituição do crime do Policial Rodoviário Federal Ricardo Hyun Su Moon que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, na madrugada do dia 31 de dezembro.

A reconstituição do crime teve início às 5h e deve continuar durante a manhã. As duas vias da Avenida Ernesto Geisel entre as ruas João Rosa Pires e Fernando Corrêa foram interditadas, além das ruas Pimenta Bueno e 26 de agosto.