Polícia Civil faz reunião de orientação para comunidade indígena de Japorã

Após notícias de que algumas motos furtadas no Paraguai estariam sendo trazidas para a região da Aldeia Porto Lindo, as forças de segurança se reuniram em trocas de informação para apurar o fato. Na ocasião foi falado aos indígenas sobre o crime de receptação e furto e orientado os índios a não comprarem motos irregulares e a noticiar aos órgãos de segurança quando da venda de motocicletas suspeitas.

Aldeia Porto Lindo encontra-se na cidade de Japorã, circunscrição de Mundo Novo, mas devido ao fato de os indígenas terem contato com a cidade de Iguatemi, para atendimento médico, Funai, mercados e etc, a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi tem constante contato com as lideranças indígenas, fato que já auxiliou na elucidação de vários delitos.

O capitão da Aldeia, Roberto Carlos, tem feito um trabalho de conscientização e organização na aldeia para que diminua o índice de crimes e o bom contato com as delegacias de Mundo Novo e Iguatemi tem agilizado os trabalhos policiais.

Participaram do encontro: Cacique Roberto Carlos – Aldeia Porto Lindo; Tenente Mayra – Policia Militar de Japorã; Investigadores de Polícia Judiciária – Ricardo Pallaoro e Marcio Tosta – Delegacia de Iguatemi; Paulo, coordenador pólo Funai.