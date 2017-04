Polícia Civil incinera 435 kg de drogas em Corumbá

A quantia é resultado de apreensões realizadas no ano de 2015 até 2016

Agentes da Polícia Civil de Corumbá e Ladário - a 425 km de Campo Grande, incineraram no último sábado (22) 435 kg de drogas. O material foi fruto de apreensões realizadas em 2015 até o ano passado. A incineração aconteceu nas dependências do Frigorifico Bonutt, antigo Frigorifico Urucum, localizado na BR 262 km 752, Distrito de Urucum.

Na operação foram usadas seis viaturas para o transporte e escolta dos entorpecentes. Conforme a polícia civil, toda a solenidade é feita de acordo com o disposto na Lei 11343, de 23 de agosto de 2006, combinado com a recomendação de nº 03/83 do Conselho Federal de Entorpecentes.