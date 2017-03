A Polícia Civil de Bataguassu está investigando as circunstâncias da morte de Hermes José Luís de 41 anos, que foi morto a pauladas nesta terça-feira (7). A vítima foi encontrada em um posto de combustível, no Jardim São Francisco, onde provavelmente teria sofrido as agressões.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, o Corpo de Bombeiros foi acionado após receberem denúncias de um homem que estaria na região com ferimentos na cabeça. A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal, posteriormente foi transferido para Três Lagoas, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo a reportagem, a família de José não foi localizada. Segundo a corporação, durante o socorro, a vítima teria falado que morava em Nova Casa Verde, mas nenhum parente até o momento não foi localizada no referido Distrito.