Valdinei Alvarenga, de 23 anos, morreu na noite desta terça-feira (11), após dar entrada no Hospital São Mateus, em Caarapó. De acordo com familiares, o jovem passou o dia consumindo bebida alcoólica, mas a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas que levou o falecimento do jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a médica do hospital pediu um exame necroscópico para indicar o verdadeiro motivo do óbito. A irmã da vítima alegou na delegacia que provavelmente a morte foi de causa natural.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela delegacia da Polícia Civil local.