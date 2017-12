Polícia civil prende assaltante que aterrorizava as vítimas na fronteira

A polícia civil de Ponta Porã prendeu um assaltante identificado como, José André Alves Paulino (18). Os policiais após receber denúncia que um indivíduo teria assaltado uma mulher e atuado com extrema violência contra a mesma, passaram a monitorar o indivíduo com informações em mão chegaram ate o bairro Residencial Ponta Porã, onde o localizaram e deram voz de prisão a José que ao chegar ao DP da Policia Civil, atacou os investigadores e começou a ameaçar a vitima de morte.

De acordo com informações do dite Porã News o indivíduo disse que o juiz o soltaria em poucas horas e ele voltaria à residência da vítima para ter uma conversa ela. A audácia do delinquente deixou os presentes na delegacia, indignados. Já que depois de roubar a vítima ele, para amedrontá-la, ficava passando em frente a casa da vitima para intimida-la a não registrar o Boletim de Ocorrência.

Motivo pelo qual os investigadores acreditam existir mais vítimas e que por medo não realizaram o Boletim de Ocorrência, já agora que o mesmo se encontra preso, as vítimas podem comparecer e denunciar após realizar o reconhecimento.