Uma equipe de policiais do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia da Capital, durante diligências pela região do Bairro Guanandi, localizaram na manhã de sexta-feira (5), Danilo de Lima Vasques, de 24 anos, que estava evadido do sistema prisional desde novembro do ano passado, quando cumpria pena pelo crime de furto.

Danilo de Lima foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia, e encontra-se à disposição da justiça.