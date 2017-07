Polícia confirma prisão de suspeitos de matar PM em Minas, mas desmente morte

Após a tentativa de assalto que terminou com a morte de um policial militar e um vigilante na manhã desta segunda-feira (10), em Santa Margarida, no interior de Minas Gerais, a Polícia Militar (PM) prendeu três suspeitos de participarem do crime, mas desmentiu a informação, que circula nas redes sociais, que os bandidos foram mortos.

De acordo com jornais locais, após o crime, os assaltantes, que estavam fortemente armados fugiram em uma picape. Desde a tarde de ontem a PM começou as buscas pelos criminosos, acompanhados por três helicópteros da Polícia Militar e um da Polícia Civil. Três homens foram presos e um está foragido.

Durante a “caçada” na região rural da cidade, houve troca de tiros entre a polícia e os assaltantes. A PM também apreendeu três armas calibre 12, uma submetralhadora, dois coletes à prova de balas e munições. As buscas pelos criminosos continuam nesta terça-feira (11).

Crime

O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, e o vigilante Leonardo José, que não teve a idade revelada, foram mortos em Santa Margarida durante uma tentativa de assalto a duas agências bancárias. Um grupo de oito criminosos armados com fuzis atirou nas agências dos bancos do Brasil e da Sicoob na tentava de abrir os caixas eletrônicos.

Quando os militares atendiam a ocorrência começou uma troca de tiros no meio da rua com os marginais, a viatura da polícia recuou, e na calçada estava Marcos Marques, que em uma esquina foi surpreendido por um tiro na cabeça por um dos criminosos, ele morreu na hora. O bando estava a bordo de uma camionete Fiat Toro.