Polícia descarta que idoso encontrado morto tenha sido assassinado

Os investigadores do Setor de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil de Ponta Porã, descartam a possibilidade do idoso Felipe Caballero de 70 anos, morto na quarta-feira (27), ter sido assassinado, na fronteira com o Paraguai.

Felipe foi encontrado morto na rede da varanda da própria residência sem a orelha. a delegada Sueili Araujo Lima disse que algum animal teria arrancado parte da orelha e realizado pequenos arranhões nos braços.

A informação foi confirmada na manha desta quinta-feira (28), pelos legistas que atenderam o caso após uma investigação detalhada no IML (Instituto Médico Legal), da cidade.

Após os procedimentos de investigação e conclusão, o corpo foi entregue aos familiares durante a noite.