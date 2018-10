Agentes da Narcótica da Polícia Nacional do Paraguai destruíram oito hectares de maconha e incineraram mais de meia tonelada da droga pronta para o comércio na região de fronteira.



A ação ocorreu na tarde de terça feira (09) na colônia Piray situada na região da cidade paraguaia de Capitan Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia, após um trabalho de inteligência que detectou a presença de plantações de maconha na região, onde na manhã de terça, com o apoio do promotor de justiça Armando Cantero, foi realizada o corte de oito hectares da droga e a queima de 500 kilos de maconha picada,



Segundo os agentes da Narcótica, o operativo causou um grande prejuízo aos narcotraficantes que atuam na região, já que a droga se encontrava em época de colheita e parte já se encontrava pronto para o preparo em tabletes, ainda segundo os agentes da Narcótica, os operativos seguirão sendo realizados na região próximas a fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul, onde teria sido detectada novas plantações de drogas.