Agentes da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) apreenderam nesta quinta-feira (23), aproximadamente 400 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, sendo transportados numa carreta bitrem, pela BR-163, em Marechal Cândido Rondon (PR). Interrogado pelos policiais, o motorista, de 55 anos, relatou que pegou a mercadoria em Mundo Novo (MS) e deixaria em Curitiba (PR).

De acordo com a PRF, no momento do bloqueio, os policiais solicitaram a documentação da carreta e do semirreboque. Ao vistoriar, foram informados que as placas estariam falsificadas. Os agentes não conseguiram identificar as placas originais, o que será feito após uma perícia.

Em nova vistoria ao semirreboque, foram descobertos o transporte dos cigarros contrabandeados sem a documentação alfandegário.

O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de contrabando, uso de documentos falsos e receptação. Com ele foram apreendidos ainda R$ 5,7 mil em dinheiro.

A carreta bitrem, o cigarro e o preso foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.