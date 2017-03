Neste último final de semana agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram dentro de um veículo, 38 quilos de maconha e quase 500 munições de calibre 223 REM, equivalente a 556, de uso restrito. O flagrante aconteceu no km 141, da BR-262, em Água Clara.

Questionado, o condutor de 50 anos que trabalha como contador, tendo como passageiras a sua esposa, que é psicóloga de 53 e uma filha de 20 anos, pretendia entregar a mercadoria na cidade de Bauru (SP). Ele conduzia um Renault; Scenic, com placas do município paulista.

Segundo a PRF, a descoberta do crime iniciou quando o carro foi parado no bloqueio policial, quando o motorista apresentou nervosismo nas respostas contraditórias. Por esta razão policiais realizaram uma vistoria e encontraram em compartilhamento preparado, a maconha e as munições de calibre grosso.

Durante o depoimento, o contador relatou que pegou as munições em Campo Grande e afirmou desconhecer a droga encontrada no automóvel.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista e as duas passageiras pela configuração, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tráfico de armas.

A ocorrência foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.