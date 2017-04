Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de quarta-feira (12), dois veículos abandonados, que transportavam 660 quilos de maconha, na região de Itaquiraí.

Segundo o registro, o flagrante aconteceu por volta das 22h50, após receber informações de dois veículos abandonados na rodovia. O primeiro automóvel, modelo Saveiro Cross, foi encontrada com as portas trancadas as margens da pista, e dentro os policiais localizaram os entorpecentes.

O segundo carro, modelo VW Gol, foi localizado após o condutor avistar as viaturas policiais realizando rondas pela região. Ele abandonou o automóvel e fugiu a pé pela mata.

Os veículos e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Civil local.