Durante uma ação de repressão ao tráfico, comprimidos de Cytotec, indicado para tratamento de ulceras e para a prática de aborto foi encontrado com uma jovem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, nesta quinta-feira (10). Ela está grávida e teria comprado o medicamento no final de semana passado. O caso aconteceu na residência localizada no bairro Centro América, no município de Corumbá -428 km distantes de Campo Grande.

De acordo com o Diário Corumbaense, os policiais encontraram apenas resquícios de entorpecente no local, porém, durante as buscas, quatro comprimidos foram achados. O medicamento pertencia a uma mulher de 22 anos, grávida de dois meses, esposa do investigado.

Conforme o site, a jovem confessou que com a ciência do marido, comprou o medicamento para realizar o aborto pelo valor de R$ 10 por comprimido em uma farmácia na Bolívia. A compra foi efetuada no sábado (5) e tomaria o medicamento no dia seguinte, contudo, após ser informada por pessoas próximas sobre os efeitos colaterais, acabou desistindo.

Ainda segundo o site de notícias, os comprimidos foram apreendidos e a mulher, orientada a respeito do crime que estaria cometendo caso provocasse o aborto. O caso foi registrado como preservação de direito.

Vale lembrar que, a comercialização do Cytotec é proibida no Brasil. A pena prevista para a prática do crime de venda de remédio sem registro e de comercialização proibida é de 15 anos de prisão.