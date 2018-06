Polícia encontra armas e munições na casa de traficantes

No local foi encontrado munições de diversos calibres e um facão

Policiais Militares juntamente com a Polícia Civil apreenderam na noite desta terça-feira (5), armas e munições na casa de um traficante, no bairro Senhor Divino, em Coxim.

Após serem informados das prisões de Cledson Nascimento Holosbak, 24 anos, conhecido como o "Maninho" e Jackson dos Santos de Oliveira, 23 anos, por suspeita de tráfico na zona rural de Coxim, os policiais foram até a casa de Jackson para realizar buscas e averiguar outros possíveis crimes.

No local, foi encontrado munições de diversos calibres e um facão. Em busca na casa de Cledson foi encontrado um garrucha do tipo artesanal, uma tábua com vestígios de preparo de entorpecente para o comércio, além de documentos pessoais de uma suspeita de 19 anos.

Os dois já estavam na delegacia, pois foram detidos num trabalho da PMA (Polícia Militar Ambiental), por suspeita de tráfico de drogas.