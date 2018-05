Policiais encontraram um carro em chamas na noite desta terça-feira (22), na estrada Boiadeira, no município de Coxim.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e conseguiu cessar o fogo no veículo abandonado, com placas CTF 7230, de Dourados.

Os policiais realizaram checagem no veículo e constataram que era produto de furto do município de São Gabriel do Oeste. O local foi preservado para a realização de perícia.